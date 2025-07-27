Вероятность трансфера Исака в «Ливерпуль» повысилась до 67%. Ранее стало известно, что Диас уходит в «Баварию»

Александер Исак может перейти в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы сохраняют интерес к Исаку, несмотря на подписание Юго Экитике.

Букмекеры дают 1.50 (67% вероятности) на переход форварда «Ньюкасла» в команду Арне Слота этим летом. Неделю назад коэффициент на этот трансфер составлял 1.80.

В воскресенье стало известно , что Луис Диас переходит из «Ливерпуля» в «Баварию».

Волевые победы ЦСКА – очень редкое явление. В этом сезоне больше не ждать?