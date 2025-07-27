Вероятность трансфера Исака в «Ливерпуль» повысилась до 67%. Ранее стало известно, что Диас уходит в «Баварию»
Александер Исак может перейти в «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы сохраняют интерес к Исаку, несмотря на подписание Юго Экитике.
Букмекеры дают 1.50 (67% вероятности) на переход форварда «Ньюкасла» в команду Арне Слота этим летом. Неделю назад коэффициент на этот трансфер составлял 1.80.
В воскресенье стало известно, что Луис Диас переходит из «Ливерпуля» в «Баварию».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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