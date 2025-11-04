Винисиус забил 5 мячей в 5 матчах против «Ливерпуля» в ЛЧ. 2.95 – отличится сегодня

«Ливерпуль» примет «Реал» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Нападающий мадридцев Винисиус провел 5 матчей против «Ливерпуля» в ЛЧ. На его счету 5 голов и 2 ассиста – бразилец никому не забивал в турнире больше, чем английскому клубу.

Букмекеры дают коэффициент 2.95 на гол Винисиуса в сегодняшней игре и 2.39 – на любое результативное действие.

Матч состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.