Комитет Конгресса США проведет встречу с представителями НБА в связи со скандалам вокруг незаконных ставок
Комитет Конгресса США обсудит с НБА скандалы с незаконными ставками.
Как сообщает ESPN, комитет Конгресса США проведет в среду встречу с представителями НБА в Вашингтоне. Мероприятие состоится на фоне предъявления обвинений Чонси Биллапсу, Терри Розиру и Дэймону Джонсу.
Встреча будет иметь формат брифинга для членов комитета Палаты представителей по энергетике и торговле. В ходе беседы планируется обсудить партнерские отношения лиги с букмекерскими компаниями, а также меры, принимаемые НБА для предотвращения использования инсайдерской информации для ставок.
ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости