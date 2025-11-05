Комитет Конгресса США проведет встречу с представителями НБА в связи со скандалам вокруг незаконных ставок

Комитет Конгресса США обсудит с НБА скандалы с незаконными ставками.

Как сообщает ESPN, комитет Конгресса США проведет в среду встречу с представителями НБА в Вашингтоне. Мероприятие состоится на фоне предъявления обвинений Чонси Биллапсу , Терри Розиру и Дэймону Джонсу.

Встреча будет иметь формат брифинга для членов комитета Палаты представителей по энергетике и торговле. В ходе беседы планируется обсудить партнерские отношения лиги с букмекерскими компаниями, а также меры, принимаемые НБА для предотвращения использования инсайдерской информации для ставок.

ФБР сообщила о 34 фигурантах дела о нелегальных ставках и покере. Среди обвиняемых – игроки и тренеры НБА, 13 членов мафии и их сообщники