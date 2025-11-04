«Бавария» побеждает «ПСЖ» (2:0), но осталась в меньшинстве в конце первого тайма. 7.40 – парижане сделают камбэк

«Бавария» побеждает «ПСЖ» (2:0, перерыв) на выезде в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме дубль оформил нападающий гостей Луис Диас. На 22-й минуте судьи отменили гол Усмана Дембеле из-за офсайда.

В конце первого тайма «Бавария» осталась в меньшинстве – красную карточку на 7-й компенсированной минуте получил Диас.

Букмекеры дают коэффициент 2.95 на то, что «ПСЖ» не проиграет «Баварии», 7.40 – победит. 1.40 – немецкий клуб доведет игру до победы.