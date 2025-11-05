«Карабах» сыграл 2:2 с «Челси». Состав лондонцев в 45 раз дороже
«Карабах» сыграл вничью с «Челси» (2:2) в 4-м туре общего этапа ЛЧ.
Азербайджанский клуб отыгрался, проигрывая 0:1 к 28-й минуте. В лайве на ничью давали коэффициент 9.00.
Общая стоимость состава «Карабаха» в 45 раз меньше, чем у «Челси» – 24,8 млн против 1,14 млрд евро по данным Transfermarkt.
«Карабах» набрал 7 очков на общем этапе ЛЧ. Ранее были победы над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0), а также поражение от «Атлетика» (1:3).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
