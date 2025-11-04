Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «ПСЖ» нанести «Баварии» первое поражение в сезоне

4 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Баварией». Игра пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23:00 мск.

Команды одержали победы во всех трех турах ЛЧ и лидируют в таблице турнира. Парижане занимают первое место, опережая идущих вторыми мюнхенцев по количеству забитых мячей.

«Бавария» выиграла все 15 матчей в этом сезоне с общей разницей мячей 54:10. «ПСЖ» выступает менее впечатляюще, у команды Луиса Энрике три победы и три ничьи в шести прошлых играх.

Мюнхенцы обыграли парижан в четырех из пяти последних матчей, но последняя встреча соперников на клубном чемпионате мира завершилась победой французского клуба со счетом 2:0.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита матча. На успех «ПСЖ» дают кэф 2.65 , на «Баварию» предлагают 2.55 , вероятность ничьей оценивается в 4.00.

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На три гола и более можно поставить за 1.41 , на два мяча и менее дают 2.90.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. На победу «ПСЖ» отдано 32% от всех ставок на исход, на «Баварию» пришлось 43%, на ничью – 25%.

