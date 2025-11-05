«Барселона» проигрывает «Брюгге» после первого тайма – 1:2. На камбэк каталонцев дают 2.90

«Брюгге» побеждает «Барселону» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1, перерыв).

Форвард хозяев Николо Трезольди открыл счет на 6-й минуте с паса Карлуша Боржеша, Ферран Торрес сравнял на 8-й. Боржеш забил на 17-й.

В перерыве букмекеры дают коэффициент 2.90 на то, что «Барселона» сделает камбэк и победит. 2.45 – «Брюгге» доведет игру до победы.