«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в 8 из 9 последних матчей. 1.77 – продление тренда
«Трактор» примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.
8 из 9 последних личных встреч завершились победами челябинского клуба. При этом 7 побед «Трактора» были добыты в основное время.
Букмекеры считают челябинцев явными фаворитами встречи за 1.77. На победу гостей дают коэффициент 4.05, на ничью в основное время – 4.50.
Матч состоится 5 ноября и начнется в 17:00 мск.
