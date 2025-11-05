«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в 8 из 9 последних матчей. 1.77 – продление тренда

«Трактор» примет «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

8 из 9 последних личных встреч завершились победами челябинского клуба. При этом 7 побед «Трактора» были добыты в основное время.

Букмекеры считают челябинцев явными фаворитами встречи за 1.77. На победу гостей дают коэффициент 4.05, на ничью в основное время – 4.50.

Матч состоится 5 ноября и начнется в 17:00 мск.