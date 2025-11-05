«Краснодар» победил «Оренбург» в 5 последних матчах и котируется фаворитом сегодня за 1.57
«Оренбург» примет «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Пять последних личных встреч команд завершились победами «Краснодара». Трижды «быки» не пропускали.
Букмекеры дают коэффициент 1.57 на победу гостей. 2.53 – «Оренбург» не проиграет.
Матч состоится 5 ноября, начало – в 16:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости