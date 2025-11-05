  • Спортс
  «Краснодар» победил «Оренбург» в 5 последних матчах и котируется фаворитом сегодня за 1.57
«Краснодар» победил «Оренбург» в 5 последних матчах и котируется фаворитом сегодня за 1.57

«Оренбург» примет «Краснодар» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Пять последних личных встреч команд завершились победами «Краснодара». Трижды «быки» не пропускали.

Букмекеры дают коэффициент 1.57 на победу гостей. 2.53 – «Оренбург» не проиграет.

Матч состоится 5 ноября, начало – в 16:00 по московскому времени.

