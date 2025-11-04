«Ливерпуль» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

4 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 мск.

Мерсисайдцы набрали шесть очков в трех предыдущих матчах ЛЧ и занимают десятое место в таблице. Мадридцы одержали победы во всех трех играх и с девятью баллами располагаются на пятой строчке.

Команды подходят к матчу в разном состоянии. У «Ливерпуля» две победы и шесть поражений в восьми последних встречах во всех турнирах. Мадридцы выиграли шесть матчей подряд, включая Эль-Класико.

Соперники встретятся в седьмой раз за последние пять лет. В шести прошлых играх четыре раза победили мадридцы, в одной сильнее был английский клуб, еще одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне мерсисайдцы обыграли «Реал» на «Энфилде» со счетом 2:0.

Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Ливерпуля» предлагают кэф 2.38 , ничья идет за 4.00 , вероятность успеха «Реала» оценивается в 2.85.

По мнению экспертов, от матча стоит ждать большого количества голов. На три мяча и более можно поставить за 1.40 , на два гола и менее предлагают 3.00.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Реала». 89% от всех ставок на исход пришлось на мадридцев, на ничью отдано 8%, в «Ливерпуль» верят только 3% бетторов.