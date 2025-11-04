«Ливерпуль» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
4 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 мск.
Мерсисайдцы набрали шесть очков в трех предыдущих матчах ЛЧ и занимают десятое место в таблице. Мадридцы одержали победы во всех трех играх и с девятью баллами располагаются на пятой строчке.
Команды подходят к матчу в разном состоянии. У «Ливерпуля» две победы и шесть поражений в восьми последних встречах во всех турнирах. Мадридцы выиграли шесть матчей подряд, включая Эль-Класико.
Соперники встретятся в седьмой раз за последние пять лет. В шести прошлых играх четыре раза победили мадридцы, в одной сильнее был английский клуб, еще одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне мерсисайдцы обыграли «Реал» на «Энфилде» со счетом 2:0.
Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Ливерпуля» предлагают кэф 2.38, ничья идет за 4.00, вероятность успеха «Реала» оценивается в 2.85.
По мнению экспертов, от матча стоит ждать большого количества голов. На три мяча и более можно поставить за 1.40, на два гола и менее предлагают 3.00.
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Реала». 89% от всех ставок на исход пришлось на мадридцев, на ничью отдано 8%, в «Ливерпуль» верят только 3% бетторов.