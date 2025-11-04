Промо
0

«Ливерпуль» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

4 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23:00 мск.

Мерсисайдцы набрали шесть очков в трех предыдущих матчах ЛЧ и занимают десятое место в таблице. Мадридцы одержали победы во всех трех играх и с девятью баллами располагаются на пятой строчке.

Команды подходят к матчу в разном состоянии. У «Ливерпуля» две победы и шесть поражений в восьми последних встречах во всех турнирах. Мадридцы выиграли шесть матчей подряд, включая Эль-Класико.

Соперники встретятся в седьмой раз за последние пять лет. В шести прошлых играх четыре раза победили мадридцы, в одной сильнее был английский клуб, еще одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне мерсисайдцы обыграли «Реал» на «Энфилде» со счетом 2:0.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Ливерпуля» предлагают кэф 2.38, ничья идет за 4.00, вероятность успеха «Реала» оценивается в 2.85.

По мнению экспертов, от матча стоит ждать большого количества голов. На три мяча и более можно поставить за 1.40, на два гола и менее предлагают 3.00.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Реала». 89% от всех ставок на исход пришлось на мадридцев, на ничью отдано 8%, в «Ливерпуль» верят только 3% бетторов.

Ставки на футбол
БЕТСИТИ
Ставки на спорт
натив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Динамо» обыграло СКА в 9 из 12 матчей в прошлом сезоне. 1.79 – москвичи победят в Санкт-Петербурге
25 минут назад
«Ливерпуль» в кризисе против уверенно идущего по сезону «Реала» в ЛЧ – кто одержит верх?
сегодня, 10:00Реклама
Кейн забил в 11 из 13 последних матчей. 2.10 – забьет в игре с «ПСЖ»
сегодня, 09:15
«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона. 2.60 – обыграют «ПСЖ» в ЛЧ
сегодня, 08:51
91% ставок на исход матча «Ливерпуль» – «Реал» в BetBoom – на победу гостей. Букмекеры считают фаворитом команду Слота
сегодня, 08:18
«Ливерпуль» проиграл 6 из 8 последних матчей, но котируется фаворитом против «Реала» у букмекеров
сегодня, 07:57
«Питтсбург» проиграл «Торонто», ведя 3:0 в начале третьего периода. В лайве на камбэк давали 50.00
сегодня, 07:36
«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ. «Краснодар» – 2-й у букмекеров, ЦСКА – 3-й, шансы «Спартака» упали в 1,5 раза
вчера, 08:58
Оздоев – второй бомбардир чемпионата Греции с 5 голами. 100.00 – станет лучшим бомбардиром лиги
вчера, 08:24
Овечкин во второй раз за карьеру забросит меньше 30 шайб за регулярный сезон НХЛ, считают букмекеры. У него 2 гола в 12 матчах
вчера, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
7+ шайб было в трех последних матчах минского «Динамо» и ЦСКА. 3.10 – продление тренда
вчера, 13:14
В Ла Лиге в XXI веке не было ни одного тура с 3+ голами во всех матчах. В девяти играх 11-го тура было минимум 3 мяча, 2.55 – тотал больше 2,5 в заключительном матче
вчера, 12:27
«Барыс» побеждает только дома в этом сезоне КХЛ. 1.99 – обыграют «Нефтехимик» на своем льду
вчера, 10:53
«Металлург» выиграл все 12 домашних матчей против «Шанхая» в основное время. 1.42 – продление тренда
вчера, 09:19
«Краснодар» обыгрывает «Спартак» после 1-го тайма. Камбэк красно-белых оценивается в 12% вероятности
2 ноября, 17:24
«Милан» подсел, столкнувшись с травмами и осторожностью Аллегри». Клещенок сделал прогноз на матч «Милан» – «Рома»
2 ноября, 17:10
«Эльче» – сенсация старта Ла Лиги: не проигрывали семь матчей подряд, потом немного сдали и не выиграли три раза подряд». Боков о матче «Барселона» – «Эльче»
2 ноября, 16:00
У Рэшфорда 5+6 в 13 матчах за «Барселону». 1.59 – забьет или сделает ассист в игре против «Эльче»
2 ноября, 15:33
«В прошлом сезоне «Борнмут» одержал первую победу над «Сити» в своей истории». Палагин сделал прогноз на матч
2 ноября, 15:10
«Милан» не проигрывает «Роме» дома в Серии А с 2017 года. Букмекеры дают 77% на продление серии
2 ноября, 14:35