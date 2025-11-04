91% ставок на исход матча «Ливерпуль» – «Реал» в BetBoom – на победу гостей. Букмекеры считают фаворитом команду Слота

«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Команда Арне Слота котируется фаворитом встречи за 2.34 по линии BetBoom, несмотря на 6 поражений в 8 последних матчах. На успех «Реала» дают коэффициент 2.79.

91% ставок на исход игры в BetBoom приходится на мадридский клуб. На ничью пришлось 2% ставок, на победу «Ливерпуля» – 7%.

Игра состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.