«Динамо» обыграло СКА в 9 из 12 матчей в прошлом сезоне. 1.79 – москвичи победят в Санкт-Петербурге

СКА примет московское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

В прошлом сезоне команды провели 12 матчей – москвичи победили в 9 встречах, у петербуржцев было 3 победы.

«Динамо» – фаворит сегодняшней встречи за 1.79. На победу СКА с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.12.

Матч состоится 4 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.