«Барселона» спаслась от поражения с «Брюгге» (3:3), трижды проигрывая по ходу матча. На 91-й судья отменил гол в ворота «Барсы»
«Барселона» сыграла вничью с «Брюгге» (3:3) на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Каталонский клуб трижды уступал в счете по ходу матча. На 91-й минуте судья отменил гол в ворота «Барсы» после вмешательства VAR.
Букмекеры считали «Барселону» явным фаворитом встречи. На ничью можно было поставить за 5.20.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
