Кейн забил в 11 из 13 последних матчей. 2.10 – забьет в игре с «ПСЖ»
«ПСЖ» и «Бавария» встретятся в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Нападающий мюнхенцев Харри Кейн забил 25 голов в 18 матчах за клуб и сборную Англию в этом сезоне. Англичанин забил в 11 из 13 последних игр.
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на гол Кейна в матче с «ПСЖ». 1.65 – форвард «Баварии» не забьет.
Игра состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.
