«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона. 2.60 – обыграют «ПСЖ» в ЛЧ

«ПСЖ» примет «Баварию» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона с общим счетом 54:10. У парижан 10 побед, 3 ничьи и одно поражение в 14 матчах этого сезона.

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом встречи. На победу «ПСЖ» дают 2.60, на успех гостей – такой же коэффициент, на ничью – 4.00.

Игра состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени