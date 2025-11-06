«Бруклин» Дёмина проиграл 7 матчей подряд на старте сезона. 1.37 – уступят «Индиане»

«Индиана» встретится с «Бруклином» в рамках регулярного сезона НБА.

Команда Егора Дёмина проиграла 7 матчей подряд на старте сезона. У «Индианы» одна победа на этом отрезке.

Букмекеры считают «Пэйсерс» явными фаворитами встречи за 1.37. На победу «Бруклина» дают коэффициент 3.10.

Матч состоится 6 ноября, начало – в 3:00 мск.