Головин более 4 лет не забивает в еврокубках. 5.75 – отличится в матче с «Буде-Глимт»
Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 4-го тура общего этапа ЛЧ против «Буде-Глимт».
Российский полузащитник не забивает в еврокубках 27 матчей подряд. Последний гол – в ворота «Спарты» в квалификации Лиги чемпионов в августе 2021 года.
Букмекеры дают коэффициент 5.75 на гол Головина в сегодняшней встрече.
Матч состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости