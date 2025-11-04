Головин более 4 лет не забивает в еврокубках. 5.75 – отличится в матче с «Буде-Глимт»

Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 4-го тура общего этапа ЛЧ против «Буде-Глимт».

Российский полузащитник не забивает в еврокубках 27 матчей подряд. Последний гол – в ворота «Спарты» в квалификации Лиги чемпионов в августе 2021 года.

Букмекеры дают коэффициент 5.75 на гол Головина в сегодняшней встрече.

Матч состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по московскому времени.