«Зенит» проиграл впервые за 3 месяца – 1:3 с «Динамо». Петербуржцы котировались явными фаворитами

«Зенит» проиграл «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Победный мяч на 84-й минуте забил нападающий москвичей Ульви Бабаев. На 94-й окончательный счет установил Константин Тюкавин.

«Зенит» проиграл впервые с 9 августа – тогда было поражение от «Ахмата» (0:1) в 4-м туре Мир РПЛ. После этого у петербуржцев было 13 побед и 3 ничьи в 16 матчах.

Команда Сергея Семака котировалась фаворитом встречи у букмекеров за 1.78. На победу «Динамо» давали коэффициент 4.71.

Ответная игра состоится 27 ноября в Москве.