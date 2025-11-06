«Кайрат» проиграл «Интеру» на выезде – 1:2. На гол казахстанцев давали 2.95

«Интер» победил «Кайрат» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Миланцы вышли вперед на 45-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинесу. «Кайрат» сравнял на 55-й – отличился Офри Арад. Победный мяч на 67-й забил Карлос Аугусто.

На гол казахстанского клуба в сегодняшней игре давали коэффициент 2.95.

В активе «Кайрата» остался 1 балл. Клуб идет на 34-м месте в таблице общего этапа из 36.