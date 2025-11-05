«Пафос» сенсационно обыграл «Вильярреал» в Лиге чемпионов – 1:0. На победу кипрского клуба давали 10.00
«Пафос» победил «Вильярреал» (1:0) в 4-м туре общего этапа ЛЧ.
Единственный гол на 47-й минуте забил защитник кипрского клуба Деррик Лукассен. Это первая победа «Пафоса» в Лиге чемпионов.
Букмекеры считали «Вильярреал» подавляющим фаворитом встречи за 1.30. На успех «Пафоса» давали коэффициент 10.00.
Общая стоимость состава кипрского клуба в 10 раз меньше, чем у «Вильярреала» – 26,2 млн против 280,3 млн евро по данным Transfermarkt.
