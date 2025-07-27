Диас переходит в «Баварию» за 75 млн евро, стороны обо всем договорились. Вингер «Ливерпуля» подпишет 4-летний контракт
Луис Диас переходит в «Баварию».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, мюнхенский клуб договорился с «Ливерпулем» о трансфере колумбийского вингера. Сумма трансфера составит 75 млн евро.
Сообщается, что «Ливерпуль» разрешил Диасу отправиться на медосмотр в «Баварии». Футболист подпишет с клубом Бундеслиги 4-летний контракт.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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