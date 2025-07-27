Диас переходит в «Баварию» за 75 млн евро, стороны обо всем договорились. Вингер «Ливерпуля» подпишет 4-летний контракт

Луис Диас переходит в «Баварию».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , мюнхенский клуб договорился с «Ливерпулем » о трансфере колумбийского вингера. Сумма трансфера составит 75 млн евро.

Сообщается, что «Ливерпуль» разрешил Диасу отправиться на медосмотр в «Баварии». Футболист подпишет с клубом Бундеслиги 4-летний контракт.