48.00 дают на победу «Кайрата» над «Интером». Клуб из Казахстана не забьет, считают букмекеры
«Интер» примет «Кайрат» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Итальянский клуб выиграл 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. У «Кайрата» на этом отрезке 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения.
Букмекеры считают «Интер» подавляющим фаворитом встречи за 1.05. На непоражение гостей дают коэффициент 12.00, на победу – 48.00, на хотя бы один гол – 2.85.
1.43 – «Кайрат» не сможет забить на «Джузеппе Меацца».
Матч состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
