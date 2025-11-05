48.00 дают на победу «Кайрата» над «Интером». Клуб из Казахстана не забьет, считают букмекеры

«Интер» примет «Кайрат» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб выиграл 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. У «Кайрата» на этом отрезке 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

Букмекеры считают «Интер» подавляющим фаворитом встречи за 1.05. На непоражение гостей дают коэффициент 12.00, на победу – 48.00, на хотя бы один гол – 2.85.

1.43 – «Кайрат» не сможет забить на «Джузеппе Меацца».

Матч состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.