Леброн Джеймс останется в «Лейкерс», уверены букмекеры. В прессе обсуждается переход форварда в «Даллас» или «Кливленд»
Букмекеры уверены, что Леброн Джеймс не покинет «Лейкерс» в это межсезонье.
Ранее сообщалось, что форвард может оказаться в «Далласе». Также недавно он потренировался в комплексе «Кливленда».
«Бетсити» дает 1.15 на то, что Леброн проведет первый матч в следующем сезоне именно за «Лейкерс». Переход форварда в «Даллас» оценивают в 8.00. Если Леброн уйдет в «Кливленд», сыграет коэффициент 11.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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