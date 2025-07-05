Леброн Джеймс останется в «Лейкерс», уверены букмекеры. В прессе обсуждается переход форварда в «Даллас» или «Кливленд»

Букмекеры уверены, что Леброн Джеймс не покинет «Лейкерс» в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что форвард может оказаться в «Далласе». Также недавно он потренировался в комплексе «Кливленда».

«Бетсити» дает 1.15 на то, что Леброн проведет первый матч в следующем сезоне именно за «Лейкерс». Переход форварда в «Даллас» оценивают в 8.00. Если Леброн уйдет в «Кливленд», сыграет коэффициент 11.00.

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