«Спартак» – фаворит в дерби против ЦСКА. Красно-белые проведут 1-й матч после ухода Станковича
«Спартак» примет ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» проведет 1-й матч после ухода тренера Деяна Станковича. К дерби команду подготовит Вадим Романов.
Красно-белые котируются фаворитами встречи с коэффициентом 2.22. На победу армейцев можно поставить за 3.40, на ничью – за 3.60.
Дерби пройдет 22 ноября. Начало – в 16:45 мск.
