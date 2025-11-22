«Спартак» – фаворит в дерби против ЦСКА. Красно-белые проведут 1-й матч после ухода Станковича

«Спартак» примет ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» проведет 1-й матч после ухода тренера Деяна Станковича. К дерби команду подготовит Вадим Романов.

Красно-белые котируются фаворитами встречи с коэффициентом 2.22. На победу армейцев можно поставить за 3.40, на ничью – за 3.60.

Дерби пройдет 22 ноября. Начало – в 16:45 мск.

