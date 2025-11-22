«Спартак» – ЦСКА: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита главного дерби РПЛ

22 ноября в матче 16-го тура РПЛ встретятся «Спартак» ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 16:45 мск.

«Спартак» завершил первый круг на шестом месте в таблице, красно-белые набрали 25 очков в 15 матчах. Такие результаты не устроили руководство клуба, в результате чего было принято решение расстаться с Деяном Станковичем. На дерби в роли исполняющего обязанности главного тренера команду выведет Вадим Романов.

ЦСКА с 33 баллами находится на второй строчке. Красно-синие уступают лидирующему в чемпионате «Краснодару» только по дополнительным показателям.

Два последних очных матча остались за ЦСКА – 2:1 в конце прошлого сезона и 3:2 в первом круге текущего. В пяти из семи прошлых дерби было забито больше двух мячей.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча хозяев поля. На победу «Спартака» дают кэф 2.20 , на успех ЦСКА предлагают 3.50 , вероятность ничьей оценивается в 3.60.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.86 , на два гола и менее дают 2.00 . На обмен мячами предлагают 1.67 , на «Обе забьют: нет» – 2.20.

Игроки БЕТСИТИ не верят в «Спартак». На победу красно-белых отдано всего лишь 5% от всех ставок на исход. 34% пришлось на ничью, 61% – на ЦСКА.