«Ахмат» с 2017 года не побеждает «Рубин» на выезде. 1.42 – продление серии

«Рубин» примет «Ахмат» в 16-м туре Мир РПЛ.

«Рубин» – фаворит матча с коэффициентом 2.60. На победу грозненцев букмекеры дают 3.00, на ничью – 3.30.

«Ахмат» не побеждает в гостях у казанцев 8 игр подряд. Последний раз грозненцы выиграли очный матч на выезде в апреле 2017-го (1:0). Если «Рубин» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.42.

Матч пройдет 22 ноября. Начало – в 19:30 мск.

