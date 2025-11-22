  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Шанхай» Слуцкого претендует на золото перед последним туром чемпионата Китая. Букмекеры дают 22% на титул
0

«Шанхай» Слуцкого претендует на золото перед последним туром чемпионата Китая. Букмекеры дают 22% на титул

«Шанхай Шэньхуа» может стать чемпионом Китая.

Перед последним туром команда Леонида Слуцкого занимает 2-е место, отставая на 2 очка от «Шанхай Порт». В 30-м туре «Шеньхуа» сыграет в гостях против «Тяньцзиня», идущего 6-м в таблице. «Порт» на выезде встретится с «Далянем» с 11-й строчки.

Команда Слуцкого станет чемпионом только в том случае, если победит «Тяньцзинь», а «Порт» проиграет «Даляню». Букмекеры дают на такой сценарий коэффициент 4.60 (около 22% вероятности). Если «Шанхай Порт» не упустит 1-е место, зайдут котировки за 1.20.

Финальный тур состоится 22 ноября в прямом эфире Спортса’’, начало в 10:30 мск – прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Насколько же близок был Слуцкий к золоту Китая! И все растерял

Букмекеры заплатят больше налогов – как вам решение Госдумы?9553 голоса
Все верно, пусть платятМихаил Дегтярев
Зря, спорту достанется меньшеСборная России по футболу
Пусть радуются, что чуть снизилиФК Деньги
Опубликовала: Венера Кравченко
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoШанхай Шэньхуа
logoШанхай Порт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«МЮ» не проигрывает 5 матчей подряд. Команда Аморима котируется явным фаворитом в игре против «Эвертона»
вчера, 19:27
У «Краснодара» 1 победа в 7 последних матчах с «Локомотивом» – сегодня 1:1
вчера, 18:47
«Арсенал» выиграл 4 матча подряд против «Тоттенхэма». Это самая длинная победная серия в дерби со «шпорами» с 1989 года
вчера, 18:24
Московское «Динамо» впервые за 3 месяца победило в РПЛ с разгромным счетом
вчера, 16:25
«Интер» не побеждает «Милан» 5 матчей подряд. 1.77 – продление серии
вчера, 15:28
«Ман Сити» впервые с 2019 года не победил «Ньюкасл» на выезде в 2 матчах АПЛ подряд. В прошлом сезоне команды сыграли 1:1
22 ноября, 19:32
У «Ливерпуля» худший с 2016 года старт среди действующих чемпионов АПЛ
22 ноября, 17:25
«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Штутгартом» на 91-й минуте – 3:3. В лайве на ничью давали коэффициент 13.00
22 ноября, 16:33
Романов – первый и.о. главного тренера «Спартака» со времен Карреры, выигравший дебютный матч
22 ноября, 15:59
«Спартак» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 1:0. На камбэк армейцев дают 12% вероятности
22 ноября, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» и «Локомотив» забили по голу в 1-м тайме – 1:1. «Быки» остаются фаворитами матча
вчера, 17:40
«Вопрос лишь в том, когда «Милан» отдаст мяч – сразу или через некоторое время». Клещенок о матче «Интер» – «Милан»
вчера, 14:43
Ферстаппен стал вторым фаворитом на титул после двойной дисквалификации «Макларена». Букмекеры повысили его шансы на чемпионство с 8% до 22%
вчера, 14:25
«Локомотив» в игре с «Оренбургом» показал, что может побеждать и без Батракова, а здесь Алексей снова появится». Прогноз Чернявского на матч «Локо» – «Краснодар»
вчера, 14:10
«Интер» не побеждает «Милан» пять матчей подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Киву прервать серию
вчера, 13:40Промо
«Отсутствие Габриэла может уравнять шансы и минимизировать угрозу хозяев на угловых». Слава Палагин сделал прогноз на дерби северного Лондона
вчера, 13:37
«Арсенал» – «Тоттенхэм»: БЕТСИТИ оценил шансы команд на победу в дерби
вчера, 08:11Промо
«Краснодар» впервые в истории котируется фаворитом в гостевом матче против «Локомотива»
вчера, 07:29
«Арсенал» с 2010 года не проигрывает «Тоттенхэму» дома в АПЛ. «Канониры» котируются подавляющими фаворитами дерби
вчера, 06:30
«Наполи» и «Аталанта» забивают 3+ гола в 4 очных матчах подряд. Букмекеры дают 45% на продление серии
22 ноября, 18:32