«Шанхай» Слуцкого претендует на золото перед последним туром чемпионата Китая. Букмекеры дают 22% на титул

«Шанхай Шэньхуа» может стать чемпионом Китая.

Перед последним туром команда Леонида Слуцкого занимает 2-е место, отставая на 2 очка от «Шанхай Порт». В 30-м туре «Шеньхуа» сыграет в гостях против «Тяньцзиня», идущего 6-м в таблице. «Порт» на выезде встретится с «Далянем» с 11-й строчки.

Команда Слуцкого станет чемпионом только в том случае, если победит «Тяньцзинь», а «Порт» проиграет «Даляню». Букмекеры дают на такой сценарий коэффициент 4.60 (около 22% вероятности). Если «Шанхай Порт» не упустит 1-е место, зайдут котировки за 1.20.

Финальный тур состоится 22 ноября в прямом эфире Спортса’’, начало в 10:30 мск – прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Насколько же близок был Слуцкий к золоту Китая! И все растерял