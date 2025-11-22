«Шанхай» Слуцкого претендует на золото перед последним туром чемпионата Китая. Букмекеры дают 22% на титул
«Шанхай Шэньхуа» может стать чемпионом Китая.
Перед последним туром команда Леонида Слуцкого занимает 2-е место, отставая на 2 очка от «Шанхай Порт». В 30-м туре «Шеньхуа» сыграет в гостях против «Тяньцзиня», идущего 6-м в таблице. «Порт» на выезде встретится с «Далянем» с 11-й строчки.
Команда Слуцкого станет чемпионом только в том случае, если победит «Тяньцзинь», а «Порт» проиграет «Даляню». Букмекеры дают на такой сценарий коэффициент 4.60 (около 22% вероятности). Если «Шанхай Порт» не упустит 1-е место, зайдут котировки за 1.20.
Финальный тур состоится 22 ноября в прямом эфире Спортса’’, начало в 10:30 мск – прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
Насколько же близок был Слуцкий к золоту Китая! И все растерял
Все верно, пусть платят
Зря, спорту достанется меньше
Пусть радуются, что чуть снизили
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости