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Представитель РФС предлагал юристу Писарского конфиденциальную встречу о ставочном деле игрока: «Я спросил, зачем нужна встреча, мне ответили. А что именно, расскажу завтра на комитете»

Юрист Владимира Писарского раскрыл новые подробности дела нападающего «Сочи» о ставках.

Ранее представитель футболиста заявил, что дело Писарского было инициировано по заказу заинтересованных лиц. По словам Смирнова, об этом ему сообщили в РФС.

«Кто подставил Писарского?

Представитель Департамента защиты игры РФС, проводивший служебное расследование, утром 24 июня по своей инициативе предлагал мне, как представителю Писарского, встретиться в этот же день вечером для обсуждения ситуации по Писарскому вне РФС на конфиденциальной основе.

Я сначала согласился, не понимая, что именно на ней будет обсуждаться, но за час до нее отказался, так как в этот же день днем документы были переданы Департаментом защиты игры и Митрофановым в Комитет РФС по этике, и подобная встреча вызвала у меня недоумение и подозрение.

Я позвонил и отказался от встречи. При этом спросил зачем она нужна. Мне ответили. А что именно, расскажу завтра на Комитете.

Возьмите комментарий у господина Митрофанова теперь, пусть с улыбкой, ему присущей, ответит», – написал Антон Смирнов в телеграме.

30 июня Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля. РФС начал расследование.

Позже стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф, который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

Пожизненный бан Писарского за ставку на свой матч – насколько велик шанс? Что известно о скандале

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
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