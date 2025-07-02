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«Дело Писарского было инициировано по заказу заинтересованных лиц. Эту информацию мне подтвердили в РФС». Юрист игрока «Сочи» о ставочном скандале

Антон Смирнов, юрист Владимира Писарского, высказался о ставочном деле нападающего «Сочи».

«Дело по Владимиру Писарскому было инициировано по заказу заинтересованных лиц. Эту информацию мне подтвердили в РФС», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

30 июня Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля. РФС начал расследование.

Позже стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф, который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

Пожизненный бан Писарского за ставку на свой матч – насколько велик шанс? Что известно о скандале

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
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