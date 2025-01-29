«Фонбет» объявил о смене гендиректора: вместо Сергея Анохина им стал Константин Линев

Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин покинул пост генерального директора «Фонбет».

В букмекерской компании сообщили, что Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.

Исполняющим обязанности гендиректора «Фонбет» стал Константин Линев, который ранее занимал пост исполнительного директора и руководителя по правовым вопросам в букмекерской компании.

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