«Фонбет» объявил о смене гендиректора: вместо Сергея Анохина им стал Константин Линев
Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин покинул пост генерального директора «Фонбет».
В букмекерской компании сообщили, что Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.
Исполняющим обязанности гендиректора «Фонбет» стал Константин Линев, который ранее занимал пост исполнительного директора и руководителя по правовым вопросам в букмекерской компании.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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