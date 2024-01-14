Хейлунд забил за «МЮ» в двух матчах АПЛ подряд, на дубль «шпорам» – 2.95

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Расмус Хейлунд открыл счет в игре с «Тоттенхэмом», первый тайм (1:1).

Нападающий «Манчестер Юнайтед» мощно пробил в верхний угол ворот на 3-й минуте матча 21-го тура чемпионата Англии. Датчанин забил во второй игре АПЛ подряд. До этого голов в турнире у него не было. На гол давали 3.80, прямо сейчас на дубль – 2.95.

Всего после перехода в «МЮ» Хейлунд отметился 7 мячами за 25 матчей.

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1 комментарий
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Форесту он не забил так что он забивает через игру !
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