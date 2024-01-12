Япония и Вьетнам дали жару: сломали тренд на Кубке Азии, пробили несколько тоталов, на точном счете можно было забрать коэффициент 70.00
Кубок Азии не самый популярный турнир, особенно, когда туда не попала сборная России. Но своих звезд там хватает, как и вечных фаворитов. Раздел «Ставки» на Sports.ru с порцией восточного колорита.
Видишь тренд? А он есть
Турнир стартовал 12 января, прошло четыре матча, в которых были явные фавориты, но при этом только Катар из них выиграл первый тайм, остальные катали скучнейшие 0:0. При этом и сам Катар мог остаться за бортом голов в первом тайме, забили лишь в самом конце. Ключевая особенность Кубка – фаворитам тяжко втягиваться в игры, только во вторых таймах после нагоняя тренера они приходят в себя. Многие жалуются на формат турнира, в этом есть доля правды, но так играть – такое себе, хочется, чтобы было поярче.
И вот японцы с Вьетнамом разбили все. В первом тайме пять мячей, до 45-й жила интрига – Вьетнам вел 2:1, но Минамино и Накамура все исправили. Итоговые 4:2 выглядят подарком на фоне двух унылых 0:0 и однокалиточных игр Австралии и Катара.
Так что было сегодня?
Победа Японии шла за 1.03, это как если бы «Ман Сити» играл с «Рексхэмом» Рейнольдса в Кубке Англии, Вьетнам котировали в прематче за 40.00 (если бы в итоге победили – стали бы авторами самого крупного апсета в истории турнира). При счете 1:2 на победу «солнечных» давали «сумасшедшие» 1.55, при этом ничья шла за 33.00, а победа вьетнамцев упала до 6.50. Казалось – интрига, но это был лишь первый тайм. Во втором – единственный гол японцев, занавес.
Так что можно было поймать:
● Тотал 5,5 шел за 4.10 в прематче, кто-то мог рискнуть, все-таки Япония, но и тб 3,5 за 1.80 и тб 4,5 за 2.47 – надежнее. В лайве 5,5 можно было ухватить за 2.10.
● Обе забьют шла за высокие 3.60 (на то, что нет – 1.30).
● Точный счет 4:2 – 70.00. В два гола Вьетнама точно было сложно поверить.
Что дальше?
Япония остается главным фаворитом турнира – 2.50 на итоговую победу. Следом Южная Корея – 4.75, Иран – 7.50, Австралия – 8.00 и Саудовская Аравия – 10.00. В новом формате Кубок Азии проходит второй раз, до 2019-го было четыре группы по четыре команды. В прошлый раз благодаря этому в плей-офф вышли даже Таиланд (навязали борьбу Китаю), Кыргызстан (бились с ОАЭ до овертайма) и Вьетнам (прошел и в четвертьфинал). Что на этом турнире – ждем.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
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Фото: Jia Haocheng/Global Look Press