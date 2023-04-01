«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд): прогноз Романа Нагучева на матч Бундеслиги 1 апреля

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Известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев дает прогноз на матч Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

В какой форме «Бавария»

Юлиан Нагельсманн уступил пост главного тренера Томасу Тухелю. Экс-наставник «Боруссии» нацелен выиграть с мюнхенцами Лигу чемпионов, Кубок и чемпионат Германии. После поражения от «Байера» (1:2) «Бавария» отстает от дортмундцев на одно очко в турнирной таблице и идет с худшим за 11 сезонов показателям по набранным баллам. У действующего чемпиона меньше всех пропущенных (27) и больше всех забитых (72) голов. Томас Мюллер отметился 12 голами и 9 передачами в 40 матчах против «Боруссии». Вратарь Мануэль Нойер, защитник Люка Эрнандес, хавбек Джамал Мусиала и нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг не сыграют с дортмундцами из-за травм.

В какой форме «Боруссия» (Дортмунд)

«Шмели» не брали чемпионство с сезона-2011/12, а сейчас возглавляют таблицу после 10 туров без поражений (9 побед и 1 ничья). После возвращения Себастьяна Аллера «Боруссия» в среднем забивает по 3 гола за игру, а ивуарийский форвард оформил дубль в последнем матче с «Кёльном» (6:1). Марко Ройс сделал 6 (4+2) результативных действий в 4 прошлых играх, а еще у капитана дортмундцев 12 мячей и 8 ассистов в 33 встречах с «Баварией». Среди травмированных у «Боруссии» защитник Матеу Морей и нападающие Юлиан Брандт, Жюльен Дюранвиль и Юссуфа Мукоко. Под вопросом находится участие вратаря Грегора Кобеля и вингера Карима Адейеми.

«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд): статистика личных встреч

Мюнхенцы выиграли 8 из 9 прошлых матчей у «Боруссии», и только последняя встреча в Дортмунде завершилась вничью (2:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч

В этом матче больше нет фаворита. Смена главного тренера у «Баварии» протекает максимально непонятно. Дортмундцы проводят очень хороший сезон, но посмотрим, как они будут выглядеть после паузы. Мне кажется, в этом матче будет много голов, так что можно поставить на тотал больше 3,5. Пора сыграть в по-настоящему результативный футбол в Бундеслиге!

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