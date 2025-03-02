«Рома» ни разу не проиграла в Серии А в 2025 году. Дальше – «Комо», который в последних двух турах обыграл «Фиорентину» и «Наполи»

«Рома» примет «Комо» в 27-м туре Серии А.

«Рома» – фаворит с коэффициентом 2.00. На «Комо» можно поставить за 4.30, на ничью – за 3.40.

«Рома» – единственная команда Серии А, которая еще ни разу не проиграла в чемпионате в 2025 году. «Комо» за этот отрезок четыре раза проиграл, трижды победил и один раз сыграл вничью.

В последних двух турах команда Сеска Фабрегаса обыграла «Фиорентину» и «Наполи». Если «Комо» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.86.

Матч пройдет 2 марта и начнется в 20:00 мск.

Ставки на Спортсе