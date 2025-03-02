«Валенсия» почти год не побеждает на выезде в Ла Лиге. 3.20 – серия прервется в матче с «Осасуной»

«Осасуна» примет «Валенсию» в 26-м туре Ла Лиги.

«Осасуна» – небольшой фаворит за 2.50. На победу «Валенсии» и ничью дают одинаковые коэффициенты – 3.20.

«Валенсия» не выигрывает в гостях 15 матчей. Последняя победа была одержана в апреле 2024-го – в игре против «Осасуны» (1:0).

Если «Осасуна» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.38.

Матч пройдет 2 марта и начнется в 23:00 мск.

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