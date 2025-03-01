«Зенит» и ЦСКА забили не более 2 голов в 7 очных матчах подряд. 1.87 – продление серии

«Зенит» примет ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» – явный фаворит с коэффициентом 1.67. На ЦСКА дают 6.00, на ничью – 3.90.

Букмекеры сомневаются, что матч получится результативным. В 7 матчах подряд между этими командами сыграл тотал меньше 2,5 голов.

В предстоящей игре тотал меньше 2,5 голов доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2,5 оценивается в 1.95.

Матч пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.

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