В Италии планируют отменить запрет на рекламу беттинг-спонсоров в футболе

В Италии могут отменить запрет на рекламу беттинг-спонсоров в футболе.

Как сообщает Sport Business, Федерация футбола Италии (FIGC) и Серия А призвали правительство снять введенный в 2019 году запрет на спонсорство и рекламу ставок.

В рамках действующего закона клубам запрещено размещать рекламу букмекеров и казино на стадионах и игровой форме. Отмечается, что отмена запрета значительно увеличит доходы клубов Серии А.

СМИ сообщают, что такое решение могут принять уже в ближайшие дни.

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