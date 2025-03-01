В Италии планируют отменить запрет на рекламу беттинг-спонсоров в футболе
В Италии могут отменить запрет на рекламу беттинг-спонсоров в футболе.
Как сообщает Sport Business, Федерация футбола Италии (FIGC) и Серия А призвали правительство снять введенный в 2019 году запрет на спонсорство и рекламу ставок.
В рамках действующего закона клубам запрещено размещать рекламу букмекеров и казино на стадионах и игровой форме. Отмечается, что отмена запрета значительно увеличит доходы клубов Серии А.
СМИ сообщают, что такое решение могут принять уже в ближайшие дни.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sport Business
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