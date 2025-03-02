«Угальде продолжит свою величайшую серию – надо же продавать себя в «ПСЖ». Чернявский поставил на гол Манфреда и победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Автор Спортса’‘ Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург».

«Лучшего матча для возобновления сезона для «Спартака» не придумать – играть дома против аутсайдера самое то. Вряд ли Станкович устроит большие эксперименты, поэтому, очевидно, Угальде будет в старте и продолжит свою величайшую серию – надо же продавать себя в «ПСЖ».

Короче, с количество голов можно ошибиться, но с Угальде точно нет – берем победу «Спартака» и гол великолепного костариканца», – заявил Чернявский.

Матч пройдет 2 марта и начнется в 16:30 мск.

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