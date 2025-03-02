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«Фулхэм» не выбивал «МЮ» из Кубка Англии с 1908 года. 1.95 – серия прервется

«Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм» в 1/8 финала Кубка Англии.

Букмекеры не выделяют явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают «МЮ». На манкунианцев дают 2.55, на «Фулхэм» можно поставить за 2.75.

На ничью по итогам основного времени предлагается коэффициент 3.60. Проход «МЮ» оценивается в 1.85, проход «Фулхэма» доступен за 1.95.

«МЮ» не вылетал от «Фулхэма» в Кубке Англии с 1908 года – тогда в 1/4 финала проиграли 1:2. Кроме того, в 10 из 11 последних розыгрышей турнира манкунианцы доходили минимум до 1/4 финала.

Матч пройдет 2 марта и начнется в 19:30 мск.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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