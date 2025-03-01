Первый тайм матча «Зенит» – ЦСКА закончился 0:0. Это был самый вероятный счет по версии букмекеров

«Зенит» принимает ЦСКА в 19-м туре Мир РПЛ (0:0, перерыв).

Команды ушли на перерыв со счетом 0:0. Букмекеры прогнозировали, что первый тайм завершится нулевой ничьей. На это можно было поставить с коэффициентом 2.90.

В лайве «Зенит» котируется фаворитом за 2.45, на ЦСКА дают 4.50, на ничью – 2.60.

Букмекеры уверены, что второй тайм не будет результативным. Тотал больше 2,5 голов идет за 5.10, а тотал меньше 2,5 оценивается в 1.16.

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