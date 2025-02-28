«Наполи» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Конте обыграть лидера Серии А

1 марта в 27-м туре Серии А «Наполи» примет на своем поле «Интер». Матч начнется в 20:00 мск.

Команды Конте и Индзаги – главные претенденты на титул. «Интер» с 57 очками лидирует в чемпионате, «Наполи» – второй с отставанием в один балл.

Неаполитанцы не выигрывают в Серии А четыре матча подряд, у миланцев две победы в пяти прошлых встречах.

В двух прошлых очных играх была ничья 1:1. «Наполи» победил миланцев всего один раз в 10 предыдущих встречах.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Интер». На победу гостей предлагают кэф 2.48 , на ничью дают 3.10 , успех хозяев идет за 3.40 .

На тотал голов больше 2.5 предлагают 2.12 , вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.77 . На обмен голами можно поставить за 1.88, «Обе забьют: нет» идет за 1.92 .

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях по поводу фаворита встречи. 33% от общего числа ставок на исход отдано на победу «Наполи», 36% ушло на успех «Интера», 31% – на ничью.

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