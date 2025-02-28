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«Наполи» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команды Конте обыграть лидера Серии А

1 марта в 27-м туре Серии А «Наполи» примет на своем поле «Интер». Матч начнется в 20:00 мск.

Команды Конте и Индзаги – главные претенденты на титул. «Интер» с 57 очками лидирует в чемпионате, «Наполи» – второй с отставанием в один балл.

Неаполитанцы не выигрывают в Серии А четыре матча подряд, у миланцев две победы в пяти прошлых встречах.

В двух прошлых очных играх была ничья 1:1. «Наполи» победил миланцев всего один раз в 10 предыдущих встречах.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящего матча «Интер». На победу гостей предлагают кэф 2.48, на ничью дают 3.10, успех хозяев идет за 3.40.

На тотал голов больше 2.5 предлагают 2.12, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.77. На обмен голами можно поставить за 1.88, «Обе забьют: нет» идет за 1.92.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях по поводу фаворита встречи. 33% от общего числа ставок на исход отдано на победу «Наполи», 36% ушло на успех «Интера», 31% – на ничью.

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