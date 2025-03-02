«Спартак» одержал четыре разгромные победы подряд в РПЛ. 2.70 – продление серии в матче с «Оренбургом»

«Спартак» примет «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» – явный фаворит с коэффициентом 1.27. На «Оренбург» можно поставить за 11.50, на ничью – за 6.60.

«Красно-белые» одержали четыре разгромные победы подряд в РПЛ. В предстоящей игре на победу с форой (-2,5) дают 2.70.

Оренбург не выигрывает в 17 матчах подряд в РПЛ.

Игра пройдет 2 марта и начнется в 16:30 мск.

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