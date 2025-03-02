«Спартак» одержал четыре разгромные победы подряд в РПЛ. 2.70 – продление серии в матче с «Оренбургом»
«Спартак» примет «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» – явный фаворит с коэффициентом 1.27. На «Оренбург» можно поставить за 11.50, на ничью – за 6.60.
«Красно-белые» одержали четыре разгромные победы подряд в РПЛ. В предстоящей игре на победу с форой (-2,5) дают 2.70.
Оренбург не выигрывает в 17 матчах подряд в РПЛ.
Игра пройдет 2 марта и начнется в 16:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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