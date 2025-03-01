«Вряд ли «Зенит» разгромит даже такой ЦСКА, но в победе команды Семака почти не сомневаюсь». Прогноз Дорского
Александр Дорский сделал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА.
Автор Спортса’‘ поставил на победу «Зенита» при тотале меньше 3,5 голов с коэффициентом 2.40.
«В первой части сезона ЦСКА точно не стал ярче в сравнении с версией при Владимире Федотове – и зима не добавила красок. Всерьез ЦСКА рассчитывал только на два трансфера – один из них сорвался (Лорран), а второй точно не усилит команду сразу после рестарта (Алеррандро приехал в не лучшей форме).
Ромб, на который команду перевел Марко Николич, пока тоже не работает: Миралем Пьянич, формально играющий десятку, при позиционной атаке постоянно оказывается рядом с центральными защитниками, а его место было не очень комфортно заполнять Саше Зделару и Матвею Кисляку. Теперь Зделар – в «Зените». Очевидно, он и решит исход центрального матча 19-го тура.
Так могла бы выглядеть ставка самого авантюрного человека на Земле, но лучше быть реалистом. Вряд ли «Зенит» разгромит даже такой ЦСКА (проблемы возникли и в первом круге), но в победе команды Семака почти не сомневаюсь. Победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 при довольно вязкой игре», – считает Дорский.
Матч пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.
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