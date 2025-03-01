7

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями», хотя котировался явным фаворитом

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.

В прематче «Краснодар» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.43. Ничья сыграла за 4.80.

Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.08. «Крылья Советов» проиграли 2-й тайм на выезде в 5 матчах подряд в РПЛ.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ростов» и «Динамо» второй раз подряд сыграли 1:1. На точный счет давали коэффициент 6.80
3вчера, 18:40
В Бундеслиге гости не проиграли ни в одном матче 24-го тура
вчера, 18:30
«Милан» – фаворит против «Лацио». Римляне не побеждают в 4 очных матчах подряд
вчера, 16:42
«Спартак» победил «»Оренбург» – 2:0. «Красно-белые» выиграли в РПЛ 7 матчей подряд с форой (-1,5)
19вчера, 15:30
2.20 – «Ливерпуль» выиграет АПЛ с отрывом минимум в 10 очков
1вчера, 14:44
«Фулхэм» не выбивал «МЮ» из Кубка Англии с 1908 года. 1.95 – серия прервется
вчера, 13:48
«Рома» ни разу не проиграла в Серии А в 2025 году. Дальше – «Комо», который в последних двух турах обыграл «Фиорентину» и «Наполи»
1вчера, 13:35
Овечкин побьет рекорд Гретцки до конца сезона, уверены букмекеры. Коэффициент на это упал с 2.20 до 1.30 со старта регулярки
2вчера, 07:40
«Динамо» – небольшой фаворит против «Ростова». «Бело-голубые» выиграли лишь 1 из 4 последних очных матчей
4вчера, 07:15
«Валенсия» почти год не побеждает на выезде в Ла Лиге. 3.20 – серия прервется в матче с «Осасуной»
вчера, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Фильм «Анора» получит «Оскар» максимум в трех номинациях, считают букмекеры
вчера, 17:47
«Ожидаю феерии от Барко и Угальде». Дорский поставил на разгромную победу «Спартака» над «Оренбургом»
7вчера, 07:57
«Угальде продолжит свою величайшую серию – надо же продавать себя в «ПСЖ». Чернявский поставил на гол Манфреда и победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»
2вчера, 07:23
«Спартак» одержал четыре разгромные победы подряд в РПЛ. 2.70 – продление серии в матче с «Оренбургом»
4вчера, 06:20
В Камеруне босса футбольного клуба обвинили в похищении и истязании вратаря из-за договорных матчей
1 марта, 17:57
Первый тайм матча «Зенит» – ЦСКА закончился 0:0. Это был самый вероятный счет по версии букмекеров
1 марта, 14:26
«Ахмат» не побеждает «Рубин» с 2017 года. 1.73 – продление тренда
1 марта, 13:52
«Вряд ли «Зенит» разгромит даже такой ЦСКА, но в победе команды Семака почти не сомневаюсь». Прогноз Дорского
101 марта, 08:58
«Я считаю, что «Зенит» посыпался. Для них будет счастьем вырвать ничью с ЦСКА». Чернявский сделал прогноз на матч
251 марта, 07:53
«Атлетик» не проигрывает 16 матчей подряд в Ла Лиге. 1.79 – не уступит «Атлетико»
1 марта, 07:20