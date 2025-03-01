«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями», хотя котировался явным фаворитом
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
В прематче «Краснодар» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.43. Ничья сыграла за 4.80.
Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.08. «Крылья Советов» проиграли 2-й тайм на выезде в 5 матчах подряд в РПЛ.
Опубликовала: Венера Кравченко
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