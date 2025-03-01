«Атлетик» не проигрывает 16 матчей подряд в Ла Лиге. 1.79 – не уступит «Атлетико»
«Атлетико» примет «Атлетик» в 26-м туре Ла Лиги.
«Атлетико» – фаворит с коэффициентом 2.10. На команду из Бильбао можно поставить за 3.90, на ничью – за 3.40.
«Атлетик» не проигрывает 16 матчей подряд в Ла Лиге. Если команда как минимум не уступит мадридцам, сыграет коэффициент 1.79.
Матч пройдет 1 марта и начнется в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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