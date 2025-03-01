В Камеруне босса футбольного клуба обвинили в похищении и истязании вратаря из-за договорных матчей

Босс камерунского клуба похитил своего голкипера из-за ставок.

Президента «Виктории Юнайтед» Валентина Квейна обвинили в похищении и пытках своего вратаря Джомени Эрика Парфе. Как сообщает Kick Off, Квейн якобы приказал похитить голкипера за ставки на игры команды и участие в договорных матчах.

Мать вратаря выступила на радио Equinoxe Radio и заявила, что ее сына избили и заставили признаться в договорных матчах.

«Его держат как пленника и избивают. Я посмотрела на его ягодицы и увидела следы от порки. Я видела его и теперь не знаю, куда они его увезли», – рассказала она.

Спустя некоторое время после эмоционального обращения матери клуб опубликовал видео, в котором голкипер утверждает, что с ним все в порядке, а новости о его похищении – фэйк.

По сведениям местных СМИ, рассматриваемые договорные матчи могут быть связаны с периодом 2023 года.

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