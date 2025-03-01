«Интер» не проигрывает «Наполи» 4 матча подряд. Миланцы котируются фаворитами предстоящей очной встечи
«Интер» сыграет в гостях с «Наполи» в 27-м туре Серии А.
«Интер» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.60. На «Наполи» можно поставить за 3.10, на ничью – за 3.20.
Миланцы не проигрывают неаполитанцам 4 матча подряд. Если «Интер» как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.40.
«Интер» с 57 очками лидирует в Серии А. «Наполи» идет вторым, отставая от миланцев на одно очко.
Матч пройдет 1 марта. Начало – в 20:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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