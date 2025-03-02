Овечкин побьет рекорд Гретцки до конца сезона, уверены букмекеры. Коэффициент на это упал с 2.20 до 1.30 со старта регулярки

Букмекеры уверены, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в этом сезоне.

1 марта капитан «Вашингтона» забил 884-й гол в НХЛ – в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:3).

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола. Александру осталось забросить 11 шайб, чтобы побить достижение канадца.

Букмекеры дают коэффициент 1.30, что это произойдет до конца сезона-2024/25. До старта текущей регулярки на падение рекорда Гретцки в этом сезоне давали 2.20.

Ставки на Спортсе