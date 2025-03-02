«Ожидаю феерии от Барко и Угальде». Дорский поставил на разгромную победу «Спартака» над «Оренбургом»
Александр Дорский сделал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург».
Автор Спортса’‘ поставил на победу «Спартака» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.75.
«Трансферная кампания «Оренбурга» намекает на подготовку к выступлению в Первой лиге. «Спартак» не усилил, казалось бы, самую проседающую позицию (правый защитник) и ту, на которой нового игрока видел Деян Станкович (правая восьмерка), но все равно кажется слишком мощным.
Ожидаю феерии от Эсекиэля Барко и Манфреда Угальде – и спокойно, как завещал мой уважаемый оппонент Глеб Чернявский, беру победу «Спартака» с форой (-2,5)», – заявил Дорский.
Матч пройдет 2 марта и начнется в 16:30 мск.
Прогнозы на РПЛ возвращаются! Чернявский не верит в «Зенит», Дорский ждет крупной победы от «Спартака»
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