Лига Ставок представила первый спортивный кинотеатр в России!

Букмекерская компания «Лига Ставок» открыла в Санкт-Петербурге Дом Спорта – это уникальный проект, который объединяет исторический колорит и большой спорт, комфорт и самые современные технологии. Событие стало грандиозной премьерой в жизни культурной столицы и во всей букмекерской индустрии.

Дом Спорта находится в самом сердце Петербурга, в историческом здании XIX века, на Невском проспекте 80. Стоит отметить, что сама история букмекерства в Российской Империи началась именно в Санкт-Петербурге. Первые легальные ставки стали принимать на Царскосельском ипподроме в 1876 году.

В интерьерных решениях клуба органично объединены исторические детали и современные функциональные технологии. На площади 1000 м2 любителям спорта предлагаются разнообразные по характеру и стилю пространства, которые позволят насладиться спортивными событиями и искусством игры в атмосфере исключительного комфорта и сервиса.

Здесь расположены технологичные игровые бары и лаундж-зоны для отдыха, ВИП-ложи и кабинеты на 90 игровых мест, представлены экспонаты хоккейного клуба СКА, футбольного клуба «Зенит» и спортивный кинотеатр. В одной из комнат на картинах в виде полководцев изображены три ведущих спортивных функционера Санкт-Петербурга: Роман Ротенберг – главный тренер хоккейного СКА, Сергей Семак – футбольного «Зенита» и Хавьер Паскуаль – баскетбольного «Зенита».

Спортивный кинотеатр представляет собой уникальный зал, в котором воссоздана трибунная рассадка по аналогии со стадионами, а ультрасовременный экран поражает как качеством картинки, так и своими размерами – 10 метров в ширину и более 6 метров в высоту. Основатель ООО «Книга Рекордов», Станислав Коненко, торжественно вручил грамоту за «самый большой экран в пункте приема ставок». Это мировой рекорд и именно здесь будут транслироваться премьеры ярких спортивных событий.

«Дом Спорта уже стал символ величия и амбициозности нашей компании. Лига Ставок – самая крупная букмекерская компания по доле ВИП-клиентов в России. Этот уникальный проект для наших самых избранных клиентов стал результатом многолетнего труда, накопленного опыта и стремления к совершенству, которое мы демонстрируем на протяжении всей нашей деятельности. Открытие флагманского спортивного клуба для ВИП-клиентов – важная веха в нашей истории», – отметил президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский.

Дом Спорта – это не очередной беттинговый клуб. Это место, в котором уютно каждому гостю. В нем регулярно будут проходить мероприятия, направленные на популяризацию спорта в стране: встречи с именитыми спортсменами, спортивные шоу, паблик-токи и многое другое.

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